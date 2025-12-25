Bezaubernde Momente – Wildparkfreunde präsentieren die Gewinner ihres Fotowettbewerbs 2025
SCHWEINFURT – Mit faszinierenden Einblicken in die heimische Tierwelt präsentiert der neue Wildparkkalender 2026 die schönsten Seiten des Schweinfurter Wildparks an den Eichen. Das Titelmotiv, ein Porträt des diesjährigen Elchkalbs, sowie die zwölf Monatsblätter sind das Ergebnis des großen Fotowettbewerbs der Wildparkfreunde, dessen Gewinner nun offiziell geehrt wurden.
Den ersten Platz sicherte sich Doreen Landwehr mit ihrer Aufnahme des Elchkalbs, gefolgt von Karin Krämer auf Platz zwei, die eine Schneeeule bei der Fütterung ihrer Küken fotografierte. Den dritten Platz belegte Lilia Wolf mit dem Bild eines majestätischen Rothirschs. Insgesamt wurden 15 Fotografinnen und Fotografen für ihre herausragenden Einsendungen ausgezeichnet, wobei die Plätze 4 bis 12 die weiteren Kalenderseiten füllen. Florian Dittert, Vorsitzender der Wildparkfreunde, zeigte sich beeindruckt von der Resonanz: Über 150 Einreichungen zeugen von der tiefen Verbundenheit der Besucher mit dem Park und ihrem Gespür für besondere Naturmomente.
Ein großer Dank des Vereins galt den regionalen Partnern und Sponsoren, darunter das Restaurant Chumbos, das Freilandmuseum Fladungen und die Buchhandlung Collibri, die nicht nur Preise stifteten, sondern wie im Falle von Walter Raab auch Räumlichkeiten für die Ausstellung der Bilder bereitstellten. Die Wildparkfreunde rufen bereits jetzt dazu auf, auch im kommenden Jahr die Kamera bereitzuhalten, um beim Wettbewerb für den Kalender 2027 erneut die persönlichen Lieblingsmomente im Wildpark festzuhalten.
