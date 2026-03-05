Beziehungskomödie im Kurtheater Bad Kissingen: „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“
BAD KISSINGEN – Am 10. März gastiert die Komödie am Kurfürstendamm um 19:30 Uhr mit Nick Hornbys Stück über eine humorvolle Ehekrise in der Kurstadt. Die Hauptrollen in diesem scharfzüngigen Schlagabtausch besetzen die bekannten Schauspieler Nina Kronjäger und Heiko Senst.
In der Inszenierung des Theaterrings treffen sich die Ärztin Louise und der arbeitslose Musiker Tom Woche für Woche im Pub gegenüber ihrer Paartherapie. Nach Louises Seitensprung und Toms Auszug kämpfen die beiden bei Bier und Wein um ihre Beziehung und besprechen dabei offen ihre Fortschritte und Rückschläge. Nick Hornby erzählt diese Geschichte mit viel Wortwitz und einem feinen Gespür für die komischen sowie berührenden Seiten zwischenmenschlicher Konflikte.
Nina Kronjäger, bekannt aus Produktionen wie „Ostwind“ oder „Dark“, und Heiko Senst, der bereits an der Schaubühne Berlin und dem Berliner Ensemble spielte, versprechen einen unterhaltsamen Abend über die Kunst des Streitens. Eintrittskarten erhältst du an der Abendkasse, telefonisch unter 0971 8048 444 oder online unter
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!