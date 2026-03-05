Auto IU

Beziehungskomödie im Kurtheater Bad Kissingen: „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“

5. März 2026Letztes Update 5. März 2026
Beziehungskomödie im Kurtheater Bad Kissingen: „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“
Foto: Michael Petersohn
Sparkasse

BAD KISSINGEN – Am 10. März gastiert die Komödie am Kurfürstendamm um 19:30 Uhr mit Nick Hornbys Stück über eine humorvolle Ehekrise in der Kurstadt. Die Hauptrollen in diesem scharfzüngigen Schlagabtausch besetzen die bekannten Schauspieler Nina Kronjäger und Heiko Senst.

In der Inszenierung des Theaterrings treffen sich die Ärztin Louise und der arbeitslose Musiker Tom Woche für Woche im Pub gegenüber ihrer Paartherapie. Nach Louises Seitensprung und Toms Auszug kämpfen die beiden bei Bier und Wein um ihre Beziehung und besprechen dabei offen ihre Fortschritte und Rückschläge. Nick Hornby erzählt diese Geschichte mit viel Wortwitz und einem feinen Gespür für die komischen sowie berührenden Seiten zwischenmenschlicher Konflikte.

Stefan Labus Kinderarmut bekämpfen
Johanniter Hausnotruf testen

Nina Kronjäger, bekannt aus Produktionen wie „Ostwind“ oder „Dark“, und Heiko Senst, der bereits an der Schaubühne Berlin und dem Berliner Ensemble spielte, versprechen einen unterhaltsamen Abend über die Kunst des Streitens. Eintrittskarten erhältst du an der Abendkasse, telefonisch unter 0971 8048 444 oder online unter

Das könnte Dich auch interessieren:

Männer aufgepasst: Warum Du die Unterhosen von QINCAO lieben wirst

Schluss mit dem täglichen Kampf in der Hose, denn herkömmliche Boxershorts zwicken oft genau dort, wo es am meisten wehtut. Viele Modelle reiben unangenehm auf der Haut oder verlieren nach wenigen Wäschen komplett ihre Form. Mit der Unterwäsche von QINCAO gehören diese Sorgen der Vergangenheit an, d

Kreistag Süd Geo-Net
Mehr

www.badkissingen.de/theaterring

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

5. März 2026Letztes Update 5. März 2026

Mehr

Neuer Zentrale Omnibusbahnhof in Würzburg geplant: Bürgerbeteiligung startet

Neuer Zentrale Omnibusbahnhof in Würzburg geplant: Bürgerbeteiligung startet

5. März 2026
Osterausstellung „Bunt und schön“ in der Kirchenburg Ostheim

Osterausstellung „Bunt und schön“ in der Kirchenburg Ostheim

5. März 2026
Schüler schaffen Hilfe: Neues P-Seminar-Projekt unterstützt Senioren

Schüler schaffen Hilfe: Neues P-Seminar-Projekt unterstützt Senioren

5. März 2026
13-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

13-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

5. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)