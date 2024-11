Beziehungsstreit endet mit Verletzung und Kontaktverbot

SCHWARZACH/MAIN, Lkrs. Kitzingen – Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Beziehungsstreit in die Goethestraße gerufen.

Eine 49-jährige Frau war mit ihrem Lebensgefährten, ebenfalls 49 Jahre alt, in einen Streit geraten. Während des Streits wurde der Mann handgreiflich, was zur wehrhaften Reaktion der Frau führte. Dabei wurde der bereits deutlich alkoholisierten Mann leicht am Arm verletzt.

Die Polizei sprach ein Kontaktverbot aus, und der Mann musste die gemeinsame Wohnung verlassen.

