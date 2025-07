Bezirkskonferenz der Arbeiterwohlfahrt Unterfranken

KITZINGEN – Am 19. Juli 2025 fand die Konferenz des Bezirksverbands Unterfranken e.V. der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in der alten Synagoge statt. Rund 100 Delegierte aus den AWO-Gliederungen kamen turnusgemäß zusammen, um sozialpolitische und strukturelle Weichen für die kommenden Jahre zu stellen. Bezirks- und Co-Landesvorsitzender Stefan Wolfshörndl (Gerbrunn) betonte die Bedeutung der Zusammenkunft, zumal der Verband mit über 90 Einrichtungen und rund 3.000 Mitarbeitenden ein bedeutender sozialer Träger in Unterfranken ist.

Unter dem Motto „Herzensheimat Ehrenamt – Miteinander Zukunft gestalten“ unterstrich die Kitzinger Bürgermeisterin Astrid Glos in ihrem Grußwort die enge Zusammenarbeit zwischen Stadt und AWO, insbesondere im Freiwilligenzentrum „WirKt“. Die AWO setze sich konsequent für soziale Absicherung und gesellschaftliche Verantwortung ein, so Glos. Gerald Möhrlein, stellvertretender Bezirks- und Kreisvorsitzender, lobte die breite thematische Aufstellung des AWO-Kreisverbands Kitzingen.

Als Ehrengast sprach Kathrin Sonnenholzner, Co-Vorsitzende der AWO Deutschland, über die wachsende Bedeutung sozialpolitischen Engagements in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft. Sie warnte davor, dass schlechte Sozialpolitik den Rechten in die Hände spiele und forderte mehr Umverteilung zugunsten sozial Benachteiligter. Gleichzeitig kritisierte sie die Bundesregierung für steigende Kranken- und Pflegekassenbeiträge sowie fehlende Entlastung durch Rückzahlung von Corona-Milliarden.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen in den letzten Jahren – unter anderem durch die Corona-Pandemie – konnte Bezirksgeschäftsführer Martin Ulses eine positive Bilanz ziehen. Die wirtschaftliche Stabilität sei gewahrt worden, mehrere Millionenprojekte wie der Neubau des Johanna-Kirchner-Hauses in Marktbreit oder die Sanierung des Wilhelm-Hoegner-Hauses in Kitzingen seien erfolgreich auf den Weg gebracht worden. Vier Einrichtungen mussten zwar geschlossen oder übergeben werden, dies erfolgte jedoch mit sozialverträglichen Lösungen für Personal und Klient*innen.

Zukunftsorientiert zeigt sich die AWO auch in Bezug auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung: So wurde eine CO₂-Bilanz aller Einrichtungen erstellt und ein Modellprojekt zur betrieblichen Altersvorsorge initiiert. Auch im Ehrenamt strebt der Verband Veränderungen an. Man wolle sich vom traditionellen Vereinsrecht lösen und stärker auf projektbezogene Freiwilligenarbeit setzen – unter Beibehaltung der engen Verbindung zwischen Haupt- und Ehrenamt.

Ein deutliches Zeichen für Mitbestimmung setzte die Konferenz zudem mit der Aufnahme des Bezirksjugendwerks (BJW) in den Bezirksvorstand. Vorsitzender Johannes Barz erhielt Zustimmung für seinen Antrag auf Stimme und Sitz im Gremium, um die Teilhabe junger Menschen in der AWO zu stärken.

Bei den Wahlen wurden Stefan Wolfshörndl und seine Stellvertreter Gerald Möhrlein (Kitzingen), Harald Schneider (Karlstadt) und Stefan Rottmann (Schonungen) im Amt bestätigt. Neu ins Team kommt Katharina Räth (Würzburg), die langjährige stellvertretende Vorsitzende Irene Görgner ablöst. Diese wurde nach über 25 Jahren mit großem Applaus verabschiedet – ein emotionaler Moment für den Verband.