BGZ veröffentlicht Ergebnisse der zweite bundesweiten Umfrage zur Zwischenlagerung auch am Standort Grafenrheinfeld

GRAFENRHEINFELD – Eine aktuelle Umfrage des Instituts Aproxima im Auftrag der BGZ, für die 3.600 Bürger im Umkreis von 25 Kilometern um 16 Zwischenlagerstandorte befragt wurden, zeigt eine hohe Zustimmung zur staatlichen Verantwortung für die Entsorgung radioaktiver Abfälle. In Grafenrheinfeld befürworten 69 Prozent der 200 Befragten, dass ein bundeseigenes Unternehmen für die Zwischenlagerung verantwortlich zeichnet. Der Kenntnisstand der Bürger über die staatliche Führung der Zwischenlager ist auf 46 Prozent gestiegen (bundesweit 42 Prozent).

Bettina Hesse, Vorsitzende der BGZ-Geschäftsführung, betont, dass die Umfrage aktuelle Informationen zum Wissensstand und Stimmungsbild liefert, die in die Arbeit des Unternehmens einfließen sollen, da Transparenz und Information für ein gutes Miteinander mit den Nachbarn extrem wichtig seien.

Zentrale Ergebnisse in der Region Grafenrheinfeld

Zustimmung staatliche Verantwortung: 69 Prozent befürworten, dass ein bundeseigenes Unternehmen für die Zwischenlagerung verantwortlich ist.

69 Prozent befürworten, dass ein bundeseigenes Unternehmen für die Zwischenlagerung verantwortlich ist. Bekanntheit der Zwischenlager: 65 Prozent kennen das Brennelemente-Zwischenlager Grafenrheinfeld, und 70 Prozent kennen das Abfall-Zwischenlager.

65 Prozent kennen das Brennelemente-Zwischenlager Grafenrheinfeld, und 70 Prozent kennen das Abfall-Zwischenlager. Notwendigkeit: 60 Prozent halten die Zwischenlager für notwendig, 16 Prozent sind unentschlossen.

60 Prozent halten die Zwischenlager für notwendig, 16 Prozent sind unentschlossen. Risikowahrnehmung: 56 Prozent der Befragten verbinden mit der Aufbewahrung der radioaktiven Abfälle nur ein geringes oder gar kein Risiko (2023: 52 Prozent). 27 Prozent erkennen ein „ziemlich hohes Risiko“ (2023: 32 Prozent).

56 Prozent der Befragten verbinden mit der Aufbewahrung der radioaktiven Abfälle nur ein geringes oder gar kein Risiko (2023: 52 Prozent). 27 Prozent erkennen ein „ziemlich hohes Risiko“ (2023: 32 Prozent). Glaubwürdigkeit der Informationen: 75 Prozent der Befragten, die sich aktiv mit der Zwischenlagerung beschäftigt haben, halten die Informationen für glaubwürdig (bundesweit 68 Prozent).

Die Befragten in der Region wünschten sich mehrheitlich, dass die Informationen verständlich und nüchtern aufbereitet sein sollten. Die komplette Umfrage ist online unter https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fbgz.de%2Fumfrage-zwischenlagerung%2F abrufbar.