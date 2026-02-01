Auto IU

Biene trifft Veitshöchheim – Veitshöchheimer Imkerforum 2026

1. Februar 2026Letztes Update 1. Februar 2026
Biene trifft Veitshöchheim – Veitshöchheimer Imkerforum 2026
Der Lehrbienenstand mit Spechtschutz in Veitshöchheim im Schnee - Foto: Artur Kammerer / LWG
VEITSHÖCHHEIM – Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) lädt am Samstag, den 7. Februar 2026, von 12:30 bis 17:00 Uhr zum traditionellen Imkerforum unter dem Motto „Wissenschaft und Praxis im Dialog“ ein. Die Veranstaltung beleuchtet aktuelle Herausforderungen wie den Klimawandel, invasive Schädlinge und die Zukunft der Honigvermarktung in Bayern. Das Forum findet als Hybridveranstaltung sowohl vor Ort in Veitshöchheim als auch via Online-Übertragung statt und bietet Raum für den Austausch mit Experten sowie Vertretern des Deutschen Imkerbundes.

Im Zentrum der Fachvorträge stehen in diesem Jahr insbesondere „Milben, Hornissen & Co.“ als neue und alte Gegenspieler der Honigbiene. Die Bienenexperten der LWG präsentieren dazu neueste Forschungsergebnisse des Instituts für Bienenkunde und Imkerei. Ein weiterer Schwerpunkt widmet sich der soziologischen Entwicklung der Branche: Nachdem die Imkerei in den letzten Jahren mit über 42.000 organisierten Imkernden in Bayern einen Boom erlebte, diskutieren Fachleute nun über die Beständigkeit dieses Trends und künftige Vermarktungsstrategien.

Höhepunkt des Programms ist eine Podiumsdiskussion, an der Vertreter der Berufsimker, des DIB und der bayerischen Fachberatung teilnehmen. Die Teilnahme am Imkerforum ist kostenlos, erfordert jedoch für die Online-Zuschaltung eine vorherige Anmeldung. Interessierte finden das detaillierte Programm sowie den Registrierungslink für den Live-Stream auf der Webseite der LWG unter www.lwg.bayern.de/imkerforum

Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)