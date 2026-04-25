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Bier am Steuer: Renault-Fahrer mit 1,6 Promille gestoppt
VEITSHÖCHHEIM, Landkreis Würzburg – Am Donnerstagabend wurde eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Land auf einen Autofahrer aufmerksam, der während der Fahrt aus einer Bierflasche trank.
Gegen 17:00 Uhr beobachteten die Beamten den 45-jährigen Mann in seinem Renault in der Straße „Am Geisberg“. Aufgrund des offensichtlichen Alkoholkonsums am Steuer wurde der Fahrer für eine Verkehrskontrolle angehalten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem ungarischen Staatsangehörigen einen Wert von etwa 1,6 Promille.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Gegen den 45-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
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