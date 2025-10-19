Auto IU

Bierdose ins Gesicht geschlagen – Zeugen in Lohr gesucht

19. Oktober 2025Letztes Update 19. Oktober 2025
LOHR A. MAIN – Am Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr kam es vor einer Bar in der Lohrtorstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Personen. Hierbei wurde einer Person eine Bierdose ins Gesicht geschlagen, wodurch diese eine blutende Oberlippe erlitt.

Die Polizei stellte zunächst die Personalien aller Beteiligten fest und erteilte Platzverweise, da alle Personen alkoholisiert waren. Der genaue Tathergang muss durch spätere Vernehmungen ermittelt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de bei der Polizei in Lohr zu melden.

