Bierkasten fliegt aus dem Kofferraum, beschädigt Fahrzeug einer jungen Frau und die „Täter“ flüchten…

MELLRICHSTADT, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Mellrichstadt zu einer ungewöhnlichen Fahrerflucht.

Eine 19-jährige Opel Corsa-Fahrerin befuhr die Hauptstraße, als ihr auf Höhe der Streuobstwiese und dem dortigen Kreisverkehr ein dunkler Kombi entgegenkam. Im Kreisverkehr öffnete sich der Kofferraum des Kombi, und ein voller Bierkasten fiel heraus und prallte gegen die linke Seite und das Heck des Opel Corsa.

Anschließend verließen vier junge Männer den Kombi, nahmen den Bierkasten wieder an sich und rannten davon. Der dunkle Kombi fuhr ebenfalls in unbekannte Richtung weiter.

Am Opel Corsa der 19-Jährigen entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.