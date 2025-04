Bierzeltschubserei endet mit Platzwunde

WÜRZBURG/ZELLERAU – Am Samstagabend kam es im Festzelt des Frühjahrsvolkfestes zu einem handfesten Zwischenfall, der zunächst mit einer verbalen Auseinandersetzung begann. An benachbarten Tischen gerieten mehrere Personen in Streit, wobei eine bislang unbekannte Frau eine andere Besucherin gekratzt haben soll.

Als die aggressive Frau gemeinsam mit ihrem Begleiter des Festzeltes verwiesen wurde, eskalierte die Situation weiter: Beim Verlassen des Zeltes schubste der Mann einen jungen Mann von der Bierbank. Das Opfer erlitt neben Schürfwunden am Knie und an der Hand auch eine Platzwunde an der Stirn, die im Krankenhaus ärztlich versorgt und genäht werden musste.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen das flüchtige Pärchen eingeleitet. Bislang ist lediglich bekannt, dass die Täterin langes, braunes Haar hatte und ein blaues Dirndl trug. Zum männlichen Täter liegen derzeit keine näheren Hinweise vor.

Die Polizeiinspektion Würzburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0931 / 457-2210.