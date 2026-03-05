Big Brother is watching you! – Krasse Überwachungsanlage in der Hadergasse
SCHWEINFURT – Die Schweinfurter Polizei setzt ab sofort eine temporär-stationäre Videoüberwachungsanlage in der Hadergasse ein, um die öffentliche Sicherheit in der Innenstadt zu erhöhen und Kriminalität einzudämmen.
Die Inbetriebnahme der großflächig erfassenden Anlage ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen der örtlichen Polizei, der Stadt Schweinfurt sowie Fachstellen des Bayerischen Landeskriminalamtes. Vorangegangen waren immer wieder Diskussionen über offenen Drogenhandel an den Brennpunkten Hadergasse und Châteaudunpark.
Die Anlage wird als weiterer Baustein bestehender Sicherheitsmaßnahmen betrachtet, stößt jedoch aufgrund ihrer beträchtlichen Höhe auch auf Skepsis hinsichtlich möglicher Einblicke in private Wohnräume. Da das System mobil konzipiert ist, gilt es aber auch nicht als dauerhafte Installation. Auf Anfrage unserer Redaktion versicherte uns die Polizei, dass private Bereiche von vorne herein geschwärzt werden und somit auf der Dienststelle nicht eingesehen werden können.
OB-Kandidat Oliver Schulte (CSU) schreibt sich das gleich mal auf die eigene Fahne und begrüßte die Maßnahme auf Facebook. Er verweist auf vorangegangene Gespräche mit Anwohnern und der Polizei als Grundlage für diesen Erfolg: „Ich freue mich sehr, dass meine vielen Gespräche mit Anwohnern, mit der Polizei … nun zu diesem konkreten Erfolg geführt haben. Sicherheit entsteht nicht am Schreibtisch, sondern im Austausch mit den Menschen vor Ort.“. Komisch, denn eigentlich war die Idee in den Reihen der SPD entstanden.
In der vergangenen Nacht, in der diese Aufnahmen entstanden sind, war deutlich verstärkte Polizeipräsenz im Raum um die Hadergasse zu spüren und zu sehen. Fraglich ist natürlich, ob alle Bürger eine Überwachung dort als positiv empfinden. Die Polizei betont auf jeden Fall, dass die Videoüberwachung im Rahmen gemeinsamer Anstrengungen mit dem polizeilichen Kompetenzzentrum „Sicherheit im öffentlichen Raum“ realisiert wurde.
