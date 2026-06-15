Bilanz der Aktionswoche des Polizeipräsidiums Unterfranken zur Verkehrssicherheit
UNTERFRANKEN – Das Polizeipräsidium Unterfranken zieht ein positives Fazit nach seiner ersten Aktionswoche zur Verkehrssicherheit, die vom 8. bis zum 12. Juni 2026 stattfand. Ziel war es, durch intensive Kontrollen und Beratungsgespräche das Bewusstsein für die Gefahren im Straßenverkehr zu schärfen.
Eckdaten der Aktion
An der fünftägigen Initiative waren rund 500 Polizeibeamtinnen und -beamte im gesamten Zuständigkeitsbereich beteiligt. Der Fokus lag primär auf der Sensibilisierung für regelkonformes Verhalten statt auf einer reinen Ahndungsstatistik.
Zusammenfassung der Verstöße
Insgesamt registrierten die Einsatzkräfte knapp 1.000 Verstöße. Die Auswertung zeigt folgende Schwerpunkte:
|Deliktbereich
|Anzahl der Verstöße
|Ablenkung
|360
|Geschwindigkeit
|260+
|Insassensicherung
|180+
|Schwerlastverkehr
|60
|Alkohol und Drogen
|50+
Fazit des Polizeipräsidiums
Die Aktionswoche verdeutlicht, dass eine Kombination aus konsequenten Kontrollen und präventiver Aufklärung effektiv dazu beiträgt, Aufmerksamkeit für sicherheitskritisches Verhalten zu schaffen. Das Polizeipräsidium Unterfranken plant, diesen Ansatz fortzuführen, um durch sichtbare Präsenz und den Dialog mit Verkehrsteilnehmenden langfristig die Zahl schwerer Unfälle zu reduzieren und das gegenseitige Rücksichtnehmen im Straßenverkehr zu fördern.
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