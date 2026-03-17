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Bilanz für Februar: Kommunaler Ordnungsdienst in Bad Kissingen zieht Fazit

17. März 2026Letztes Update 17. März 2026
Bilanz für Februar: Kommunaler Ordnungsdienst in Bad Kissingen zieht Fazit
Rad- und Scooterfahrer im Blick: Gemeinsam Kontrolle von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst im vergangenen Jahr in der Fußgängerzone. Archivfoto Ben Kiesel
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BAD KISSINGEN – Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) hat seine Einsatzbilanz für den Monat Februar vorgelegt und zieht ein positives Fazit zur Sicherheitslage in der Kurstadt. Seit der Umstrukturierung im September 2025 sorgt das Team durch verstärkte Präsenz und Kontrollen des Stadtrechts für Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Raum.

Die Sicherheitslage im Februar wird als stabil eingestuft; insbesondere die Faschingstage verliefen ohne nennenswerte Störungen. Ein plötzlicher Wintereinbruch forderte den KOD jedoch heraus, wobei insgesamt 42 Verstöße gegen die Räum- und Streupflicht geahndet wurden. Das uniformierte Team war an 21 Tagen auf Streife, vor allem in der Innenstadt, und überwachte zudem die Schulwegsicherheit sowie Baustellenabsicherungen im Rahmen des Glasfaserausbaus.

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Neben rein ordnungsrechtlichen Aufgaben agierte der Dienst oft als Vermittler und Kooperationspartner:

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  • Prävention: Weitergabe von Informationen über herrenlose Gegenstände an Fachbehörden.

  • Ermittlungshilfe: Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei bei der Aufdeckung illegaler Prostitution.

  • Sauberkeit: Beauftragung der Abfallentsorgung in städtischen Grünanlagen nach Bürgerhinweisen.

Herausforderungen ergaben sich laut Bilanz vermehrt in der Fußgängerzone. Während Falschparker Verwarnungen meist akzeptieren, zeigten sich Rad- und E-Scooter-Fahrer oft uneinsichtig bei Kontrollen. In mehreren Fällen verweigerten sie die Angabe ihrer Personalien, was das Hinzuziehen der Polizei erforderlich machte. Um die Einhaltung der Verkehrsregeln in der Fußgängerzone nachhaltig zu verbessern, kündigte der KOD an, die gemeinsamen Schwerpunktaktionen mit der Polizei auch in Zukunft fortzuführen.

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