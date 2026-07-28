Bilche und Buchenwälder: Ausstellung in Ebrach lädt zum Entdecken ein

EBRACH, LKR. BAMBERG – Die Sonderausstellung „Das geheime Leben der Bilche – Bayerns Schlafmäusen auf der Spur“ ist ab 1. August in der Ausstellung „Wilde Buchenwälder“ in Ebrach zu sehen. Bis Ende Oktober können Besucherinnen und Besucher mehr über Siebenschläfer, Gartenschläfer, Baumschläfer und Haselmaus erfahren.

Die Ausstellung des BUND Naturschutz zeigt die Lebensweise der kleinen nachtaktiven Tiere. Besucher erfahren, welche Spuren Bilche hinterlassen, wie sie leben und wie sie im eigenen Garten unterstützt werden können. Die Tiere gelten als geschickte Kletterer, werden bis zu neun Jahre alt und verbringen bis zu sieben Monate im Winterschlaf.

Auch die Dauerausstellung „Wilde Buchenwälder“ bietet zahlreiche Einblicke in die heimische Natur. Neu ist 2026 eine Station über den Maulwurf. Zudem können Besucher Waldtiere wie Dachs, Wildkatze und Rehkitz im Walddiorama entdecken, heimische Amphibien kennenlernen, Spechthöhlen öffnen und Tierspuren anhand von Präparaten sowie einem „Kackekasten“ erkunden.

Für Kinder gibt es unter anderem einen Waldbodentunnel. Ein digitaler Infotisch und weitere Mitmachangebote laden dazu ein, die Welt der naturbelassenen Buchenwälder näher kennenzulernen. In der kleinen Bibliothek können Gäste zudem in Ruhe schmökern.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ausstellung informieren außerdem über Ausflugsziele im Naturpark Steigerwald, Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten sowie attraktive Wanderwege.

Die Ausstellung befindet sich am Marktplatz 5 in Ebrach und ist bis Ende Oktober jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Besuche außerhalb der Öffnungszeiten sind nach Vereinbarung möglich. Der Eintritt ist frei.