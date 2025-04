Bildungsmesse und mehr – Diese Events gibt es bei der Agentur für Arbeit im Mai

Agentur für Arbeit Schweinfurt: Online- und Präsenz-Veranstaltungen im Mai 2025

Die Agentur für Arbeit Schweinfurt bietet im Mai 2025 eine Vielzahl an Informations- und Qualifizierungsveranstaltungen an, die sowohl online als auch vor Ort stattfinden. Diese Veranstaltungen richten sich an Menschen, die sich beruflich orientieren oder weiterentwickeln möchten. Sie bieten eine wertvolle Gelegenheit, sich über verschiedene Karrieremöglichkeiten und berufliche Weiterbildungen zu informieren.

1. Bildungsmesse der Agentur für Arbeit Schweinfurt

Thema: Neue Wege im Beruf – Qualifizierungs- und Jobangebote für die Zukunft

Neue Wege im Beruf – Qualifizierungs- und Jobangebote für die Zukunft Datum: 06. Mai 2025

06. Mai 2025 Uhrzeit: 10:00 – 15:00 Uhr

10:00 – 15:00 Uhr Ort: Pfarrsaal Christ-König, Breslaustr. 24, 97424 Schweinfurt

Besucher haben die Möglichkeit, sich umfassend über Qualifizierungsangebote und berufliche Chancen zu informieren.

2. Informationsveranstaltung der Bayerischen Polizei

Thema: „Hier meldet sich die Polizei!“ – Informationen zu Karrieremöglichkeiten bei der bayerischen Polizei

„Hier meldet sich die Polizei!“ – Informationen zu Karrieremöglichkeiten bei der bayerischen Polizei Datum: 06. Mai 2025

06. Mai 2025 Uhrzeit: 15:00 Uhr

15:00 Uhr Ort: Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit Schweinfurt, Kornacherstraße 6, 97421 Schweinfurt

Anmeldung erforderlich unter: www.eveeno.com/bayrische_polizei

3. Sprechzeit in der Volkshochschule Schweinfurt

Thema: Fragen zur beruflichen Weiterbildung oder Berufsabschluss

Fragen zur beruflichen Weiterbildung oder Berufsabschluss Datum: 12. Mai 2025

12. Mai 2025 Uhrzeit: 12:30 – 13:30 Uhr

12:30 – 13:30 Uhr Ort: Volkshochschule Schweinfurt, Schultesstr. 19b, 97421 Schweinfurt

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

4. Informationsveranstaltung zu Freiwilligendiensten

Thema: Freiwilliges Soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst

Freiwilliges Soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst Datum: 12. Mai 2025

12. Mai 2025 Uhrzeit: 15:00 Uhr

15:00 Uhr Ort: Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit Schweinfurt, Kornacherstraße 6, 97421 Schweinfurt

Anmeldung erforderlich unter: www.eveeno.com/freiwilligendienst

5. Weitere Veranstaltungen im Mai 2025

Neben diesen Veranstaltungen gibt es noch viele weitere Themen, wie etwa „Kommunikation und persönliches Auftreten positiv gestalten“ (06. Mai 2025) oder „Beruflicher Quereinstieg in die Kinderbetreuung“ (13. Mai 2025), die Teilnehmern helfen, ihre beruflichen Fähigkeiten auszubauen und neue Perspektiven zu entdecken. Diese Veranstaltungen finden ebenfalls im Berufsinformationszentrum oder der Volkshochschule Schweinfurt statt.

6. Karrierechancen in der Buchhaltung und Steuerberatung

Thema: Entdecken Sie Karrierechancen in der Welt der Zahlen!

Entdecken Sie Karrierechancen in der Welt der Zahlen! Datum: 15. Mai 2025

15. Mai 2025 Uhrzeit: 18:00 – 19:30 Uhr

18:00 – 19:30 Uhr Ort: VHS Schweinfurt, Schultesstr. 19b, 97421 Schweinfurt

Anmeldung unter: VHS Rhön und Grabfeld gGmbH

7. Berufsorientierung für Erwachsene

Thema: Karrierewege für Erwachsene: beruflicher Neustart, regionale Jobperspektiven und nachträglicher Berufsabschluss

Karrierewege für Erwachsene: beruflicher Neustart, regionale Jobperspektiven und nachträglicher Berufsabschluss Datum: 27. Mai 2025

27. Mai 2025 Uhrzeit: 17:00 – 18:30 Uhr

17:00 – 18:30 Uhr Ort: VHS Gerolzhofen, Pestalozzistr. 8, 97447 Gerolzhofen

Anmeldung unter: VHS Gerolzhofen

Weitere Informationen und Anmeldung:

Ausführliche Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten zu den genannten Veranstaltungen sind auf der Website der Agentur für Arbeit Schweinfurt verfügbar: Veranstaltungsdatenbank der Agentur für Arbeit Schweinfurt