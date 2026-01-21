Binge-Watching bei voller Fahrt? – LKW-Fahrer wird auf der A3 herausgezogen
RANDERSACKER / LKR. WÜRZBURG – Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried haben am Dienstagmorgen einen Lastwagenfahrer auf der Autobahn A3 gestoppt, nachdem dieser durch eine gefährliche Ablenkung am Steuer aufgefallen war. Ein aufmerksamer Autofahrer hatte der Polizei gemeldet, dass der Fahrer des Gespanns während der Fahrt offensichtlich einen Film auf einem Tablet konsumierte.
Eine Streife nahm daraufhin die Verfolgung auf und leitete umgehend eine Kontrolle ein, ohne das Ende des Films oder die nächste Werbepause abzuwarten.
Der moldauische Lkw-Fahrer wurde mit seinem riskanten Verhalten konfrontiert und musste noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 128,50 Euro hinterlegen.
Erst nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer eindringlichen Belehrung durfte er seine Fahrt fortsetzen. Da Ablenkung am Steuer weiterhin zu den Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle zählt, kündigte das Polizeipräsidium Unterfranken an, auch im laufenden Jahr 2026 verstärkt Kontrollen in diesem Bereich durchzuführen, um die Sicherheit auf den Autobahnen zu erhöhen.
