Bis zum Lebensende würdevoll begleitet: Austausch in der Palliativ- und Hospizversorgung Haßberge
HAẞBERGE – Im Rahmen der Gesundheitsregionplus Landkreis Haßberge fand ein erster regionaler Austausch von Akteuren aus der Palliativ- und Hospizversorgung statt. Ziel war es, die Versorgung nah an den Menschen besser zu machen, da der Landkreis zunehmend älter wird und mehr Bürger Unterstützung am Lebensende benötigen. Die Palliativ- und Hospizversorgung hat das Ziel, Menschen mit schweren Krankheiten würdevoll zu begleiten, Schmerzen zu lindern und Sicherheit sowie Halt zu geben.
Die Palliativ- und Hospizversorgung umfasst die Zusammenarbeit verschiedener Organisationen wie Kliniken, ambulante Pflegedienste, Hospizdienste, Kirchengemeinden und Ehrenamtliche. Eine starke Vernetzung ist essenziell, um kurze Wege und einen transparenteren Zugang zu den Angeboten für die Betroffenen und deren Familien zu schaffen. Bessere Absprachen zwischen den Einrichtungen helfen zudem, Wartezeiten zu verkürzen und Ressourcen sinnvoll zu nutzen.
Gemeinsame Ziele für die Versorgung im Landkreis
Der Landkreis Haßberge setzt darauf, die Palliativ- und Hospizversorgung gemeinsam und im Netzwerk weiterzuentwickeln, um „Würde, Nähe und Unterstützung für alle – auch in schweren Zeiten“ zu gewährleisten.
Das Austauschtreffen, an dem Vertretende aus Klinik, Altenpflegeeinrichtungen und Palliativteams teilnahmen, diente als Auftakt für eine regelmäßige Zusammenkunft der Akteure. Dabei wurden folgende konkrete Punkte beschlossen:
- Regelmäßiger Austausch: Gemeinsame Diskussionen über die Aspekte der täglichen Arbeit sollen zur Erarbeitung von Verbesserungen führen.
- Öffentlichkeitsarbeit: Ein Anliegen ist es, die immense Bedeutung dieses Berufszweiges für die Gesellschaft transparenter und verständlicher zu machen.
Als Gast war Günther Wittmann, Geschäftsstellenleiter der Gesundheitsregionplus Landkreis Roth, anwesend und stellte das Hospiz- und Palliativnetzwerk Südfranken vor.
