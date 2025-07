Bischof Jung besichtigt Ausstellung „Credo-Kreuze“ in Schweinfurt

SCHWEINFURT – Bischof Dr. Franz Jung erhielt am Mittwoch, 9. Juli, eine persönliche Führung durch die Ausstellung „Credo-Kreuze“ in der Heilig-Geist-Kirche in Schweinfurt.

Die Künstlerin Monika Baumann begleitete den Bischof durch die Ausstellung und tauschte sich mit ihm über ihre Inspirationen und künstlerischen Techniken aus. Zum Abschied überreichten sie und ihr Mann Norbert dem Gast einen Bildband mit ihren Werken. Bischof Jung trug sich zudem in das Gästebuch ein mit den Worten: „Mit einem herzlichen Dankeschön für die Führung durch diese originelle und inspirierende Ausstellung.“

Die Ausstellung ist noch bis Samstag, 26. Juli, außerhalb der Gottesdienstzeiten zu besichtigen.