Bislang unbekannter Selbstbefummler flüchtet in der Würzburger Innenstadt – Zeugen gesucht

WÜRZBURG – Am Mittwoch gegen 13:20 Uhr kam es im Bereich der Mergentheimer Straße/Nikolausstraße zu einem Vorfall mit exhibitionistischen Handlungen.

Ein bislang unbekannter Mann urinierte zunächst öffentlich, bevor er für etwa 20 Sekunden weitere unsittliche Handlungen an sich vornahm. Ein Zeuge sprach ihn daraufhin an, woraufhin der Mann sein Glied wieder einpackte und sich in Richtung Fred-Joseph-Platz entfernte.

Die Polizei leitete umgehend eine Nahbereichsfahndung ein, konnte den Täter jedoch nicht mehr ausfindig machen.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

Männlich, ca. 175 cm groß

Etwa 55 Jahre alt

Auffallend große Unterlippe mit frischer Schnittwunde

Bekleidet mit einer schwarzen Jacke, dunklem Wollpullover und dunkler Jeans

Trug eine grüne Einkaufstüte bei sich

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet um Hinweise unter Tel. 0931/457-2230.