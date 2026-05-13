„Bismarck lächelt!“: Digitale Kunst-Überraschung zum Museumsfest in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Historische Porträtkunst trifft auf modernste Technik: Zum Museumsfest am 17. Mai präsentiert das Museum Obere Saline ein außergewöhnliches Projekt. Der Bad Kissinger Künstler Stephan Mundi hat ein klassisches Bismarck-Porträt von Franz von Lenbach mittels Augmented Reality (AR) zum Leben erweckt.
Das Museum, einst Residenz des Reichskanzlers während seiner Kuraufenthalte zwischen 1876 und 1893, bietet hierfür die authentische Kulisse innerhalb der UNESCO-Welterbestätte.
Der eiserne Kanzler wird lebendig
Franz von Lenbach prägte mit seinen Werken das Bild Bismarcks als unnahbare, ernste Persönlichkeit. Stephan Mundi bricht diese tradierte Vorstellung nun auf. Durch seine Web-AR-Experience wird das Gemälde unmittelbar zugänglich und zeigt eine überraschende Facette: Bismarck beginnt zu lächeln.
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Keine App nötig: Besucher können die digitale Erweiterung direkt über das eigene Smartphone oder Tablet im Museumsraum erleben.
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Neue Perspektiven: Die Arbeit soll dazu anregen, über festgefahrene Bilder historischer Persönlichkeiten nachzudenken und die Schnittstelle zwischen analoger Kunst und digitaler Gegenwart auszuloten.
Über den Künstler Stephan Mundi
Stephan Mundi, 1971 am Tegernsee geboren und heute in Bad Kissingen ansässig, ist bekannt für seine expressive, abstrakte Malerei. Seine Werke wurden bereits international in Metropolen wie New York, Dubai und Rom gezeigt. In den letzten Jahren spezialisierte er sich zunehmend darauf, die Wahrnehmung von Kunst durch digitale Ebenen (Augmented Reality) zu erweitern, ohne das ursprüngliche Werk zu verdrängen.
Premiere am 17. Mai
Im Rahmen des Museumsfests können Besucher die Web-AR-Experience erstmals vor Ort in der Oberen Saline ausprobieren. Das Projekt verbindet die Geschichte des Hauses und die original erhaltene Bismarck-Wohnung mit einem zeitgenössischen künstlerischen Blick.
Das Museumsfest bietet damit die Gelegenheit, den berühmtesten Kurgast der Stadt auf eine völlig neue, emotionale Weise kennenzulernen.
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