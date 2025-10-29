Auto IU
Bitte teilen: 13-Jährige aus Aschaffenburg vermisst – Wer kann Hinweise geben?
ASCHAFFENBURG – Seit Samstagnachmittag wird die 13-jährige Tamara H. aus dem Stadtgebiet vermisst. Die Aschaffenburger Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, da das Mädchen nach Verlassen ihrer Wohnadresse in der Innenstadt am Samstag gegen 13:00 Uhr nicht zurückkehrte.
Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Nach derzeitigem Sachstand hielt sich Tamara H. zuletzt in Frankfurt auf.
Personenbeschreibung:
- Größe: 165 cm
- Statur: sehr schlank
- Haare: Kurze schwarz-rote Haare
- Bekleidung: Dunkel (keine Details bekannt)
Hinweise zum Verbleib des vermissten Mädchens nimmt die Aschaffenburger Polizei unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.
