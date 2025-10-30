Auto IU

Bitte teilen: 13-Jährige aus Aschaffenburg vermisst – Wer kann Hinweise geben?

30. Oktober 2025Letztes Update 30. Oktober 2025
Foto: Polizei Unterfranken
ASCHAFFENBURG – Seit Samstagnachmittag wird die 13-jährige Tamara H. aus dem Stadtgebiet vermisst. Die Aschaffenburger Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, da das Mädchen nach Verlassen ihrer Wohnadresse in der Innenstadt am Samstag gegen 13:00 Uhr nicht zurückkehrte.

Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Nach derzeitigem Sachstand hielt sich Tamara H. zuletzt in Frankfurt auf.

Personenbeschreibung:

  • Größe: 165 cm
  • Statur: sehr schlank
  • Haare: Kurze schwarz-rote Haare
  • Bekleidung: Dunkel (keine Details bekannt)

Hinweise zum Verbleib des vermissten Mädchens nimmt die Aschaffenburger Polizei unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

