+++ Bitte teilen +++ 13-Jährige vermisst – Polizei sucht Hinweise aus Schweinfurt und Bamberg

SCHWEINFURT / INNENSTADT – Seit Freitagmittag wird die 13-jährige Chantal N. vermisst. Die Polizei sucht nach dem Mädchen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Nach ersten Erkenntnissen könnte sich die Vermisste bei einem Freund in Bamberg aufhalten.

Die 13-Jährige wurde zuletzt am Freitag gegen 12:15 Uhr an ihrer Wohnanschrift „Am Oberen Marienbach“ gesehen und ist seitdem verschwunden. Hinweise führten die Einsatzkräfte nach Bamberg, wo sich das Mädchen möglicherweise aufhalten könnte. Die bisherigen Suchmaßnahmen sowie die Überprüfungen möglicher Anlaufadressen blieben jedoch ohne Ergebnis.

Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor.

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Chantal N. wird wie folgt beschrieben:

148 Zentimeter groß

kräftige Statur bei etwa 53 Kilogramm Körpergewicht

braunrote Haare

schwarze Kleidung

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel. 09721/202-0 entgegen.