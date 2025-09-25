Bitte teilen: 13-jähriges Mädchen aus Würzburg vermisst – Wer kann Hinweise geben?

WÜRZBURG / GROMBÜHL – Seit Freitagnachmittag wird ein 13-jähriges Mädchen vermisst. Die Würzburger Polizei ist auf der Suche nach dem Kind und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Das vermisste Mädchen kam vergangenen Freitag nicht mehr nach Hause und wird seitdem vermisst. Die Würzburger Polizei sucht nach der Vermissten aus dem Stadtteil Grombühl, die sich in der Vergangenheit öfter im Bereich vom Kranenkai aufhielt. Die Bevölkerung wird gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Die 13-Jährige Shadia Kamal A. wird wie folgt beschrieben:

Circa 165 cm groß und von kräftiger Statur,

Schwarze lange Haare und meist stark geschminkt,

Zuletzt bekleidet mit einer halblangen Jeans und einem schwarzen Pullover

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931 / 457-2230 entgegen.