+++ Bitte teilen +++ 14-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG -Seit Mittwochmorgen wird ein 14-jähriges Mädchen vermisst. Einsatzkräfte suchen zur Stunde nach der Vermissten. Hierbei wird auch auf Hinweise aus der Bevölkerung gehofft.

Seit heute Morgen, circa 08:30 Uhr, ist die 14 Jahre alte Emilie B. verschwunden. Das junge Mädchen war zu Schulbeginn noch in der Schule am Rudolf-Harbig-Platz, ist von dort aber in unbekannte Richtung weggegangen. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass Emilie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte und dringend Hilfe benötigt.

Das Mädchen kann wie folgt beschrieben werden:

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Circa 160 cm groß

Normale Statur

Rotgefärbte lange Haare

Schwarze Basecap, heller Pullover, weiße Turnschuhe

Führt einen schwarzen Rucksack mit

Mehrere Einsatzkräfte suchen aktuell nach dem Mädchen. Hierbei wird nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung gehofft.

Hinweise nimmt die Polizei Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.