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+++ Bitte teilen +++ 14-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

8. Juli 2026Letztes Update 8. Juli 2026
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Foto: Polizei
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HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG -Seit Mittwochmorgen wird ein 14-jähriges Mädchen vermisst. Einsatzkräfte suchen zur Stunde nach der Vermissten. Hierbei wird auch auf Hinweise aus der Bevölkerung gehofft.

Seit heute Morgen, circa 08:30 Uhr, ist die 14 Jahre alte Emilie B. verschwunden. Das junge Mädchen war zu Schulbeginn noch in der Schule am Rudolf-Harbig-Platz, ist von dort aber in unbekannte Richtung weggegangen. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass Emilie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte und dringend Hilfe benötigt.

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Das Mädchen kann wie folgt beschrieben werden:

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  • Circa 160 cm groß
  • Normale Statur
  • Rotgefärbte lange Haare
  • Schwarze Basecap, heller Pullover, weiße Turnschuhe
  • Führt einen schwarzen Rucksack mit

Mehrere Einsatzkräfte suchen aktuell nach dem Mädchen. Hierbei wird nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung gehofft.

Hinweise nimmt die Polizei Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.


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