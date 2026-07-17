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+++ Bitte teilen +++ 14-Jähriger vermisst – Wer kann Hinweise geben
NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT. Seit Ende Juni wird ein 14-Jähriger vermisst. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich möglicherweise in Leipzig oder Chemnitz aufhält. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Der 14-jährige Linus R. hat am Sonntag, 28. Juni, seine Wohnanschrift am Nordring verlassen und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Nachdem er zunächst noch telefonisch für seine Eltern erreichbar war, konnte zuletzt kein Kontakt mehr hergestellt werden. Hinweise auf eine Straftat liegen nach aktuellem Kenntnisstand nicht vor.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
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- Alter: 18 Jahre
- Größe: etwa 170 cm
- Gewicht: etwa 73 kg
- gefärbte bunte Haare
Hinweise nimmt die Polizei Schweinfurt unter Telefon 09721/202-2230 entgegen.
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