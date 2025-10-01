Bitte teilen: 15-jährige Jugendliche vermisst – Wer kann Hinweise geben?

WÜRZBURG – Die Würzburger Polizei sucht nach der 15-jährigen Hayisat Abdul-A., die seit Dienstagnachmittag vermisst wird. Die Jugendliche hat gegen 15:00 Uhr ihre Wohngruppe in der Lindleinstraße im Stadtteil Grombühl verlassen und ist seither nicht zurückgekehrt. Da die Möglichkeit besteht, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Situation befindet, bittet die Polizei dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Vermisste, eine nigerianische Staatsangehörige, wird wie folgt beschrieben:

Größe: Circa 163 cm

Circa 163 cm Statur: Schlank

Schlank Haare: Schwarze Rastazöpfe mit bunten Strähnen

Schwarze Rastazöpfe mit bunten Strähnen Bekleidung (zuletzt gesehen): Eine blaue Jeans und ein schwarzer Mantel

Hinweise zum Aufenthalt der 15-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.