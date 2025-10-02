Auto IU

Bitte teilen: 15-jährige Jugendliche vermisst – Wer kann Hinweise geben?

2. Oktober 2025Letztes Update 2. Oktober 2025
Foto: Polizei
Eisgeliebt

WÜRZBURGDie Würzburger Polizei sucht nach der 15-jährigen Hayisat Abdul-A., die seit Dienstagnachmittag vermisst wird. Die Jugendliche hat gegen 15:00 Uhr ihre Wohngruppe in der Lindleinstraße im Stadtteil Grombühl verlassen und ist seither nicht zurückgekehrt. Da die Möglichkeit besteht, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Situation befindet, bittet die Polizei dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Vermisste, eine nigerianische Staatsangehörige, wird wie folgt beschrieben:

  • Größe: Circa 163 cm
  • Statur: Schlank
  • Haare: Schwarze Rastazöpfe mit bunten Strähnen
  • Bekleidung (zuletzt gesehen): Eine blaue Jeans und ein schwarzer Mantel

Hinweise zum Aufenthalt der 15-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

2. Oktober 2025Letztes Update 2. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)