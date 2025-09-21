Bitte teilen: 15-jährige Jugendliche vermisst – Wer kann Hinweise geben?

WÜRZBURG. Seit Dienstag wird eine 15-jährige Jugendliche vermisst. Die Würzburger Polizei ist seither auf der Suche und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 15-jährige Charlett M. stand am Dienstagmittag zuletzt in Kontakt mit Angehörigen und ist seither verschwunden. Die Würzburger Polizei sucht nach der Vermissten aus dem Stadtteil Grombühl, die sich möglicherweise in einer hilflosen Situation befinden könnte und mitunter auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln überörtlich unterwegs ist. Die Bevölkerung wird gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Die 15-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Circa 170 cm groß und schlank,

Schwarze Haare mit Pony

Zuletzt bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzem Pullover

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931 / 457-2230 entgegen.