Bitte teilen: 16-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

MASSBACH, LKR. BAD KISSINGEN – Seit Montagabend wird ein 16-jähriges Mädchen vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei sucht zur Stunde nach ihr und hofft auf Zeugenhinweise.

Die 16-jährige Ilayda G. hatte letztmals am Montag, gegen 19:00 Uhr Kontakt zu ihrer Familie und ist seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Sie ist auch telefonisch nicht mehr erreichbar. Nachdem die Familie sich an die Schweinfurter Polizei gewandt hat, wurden umgehend Suchmaßnahmen eingeleitet, die nach wie vor stattfinden. Die Beamten erhoffen sich nun auch Hinweise aus der Bevölkerung.

Ilayda G. wird wie folgt beschrieben:

160 cm groß bei circa 60 kg

Schlank

Braunes glattes Haar

Trug zuletzt eine graue Jogginghose, einen schwarzen Body und einen weißen Rucksack

Hinweise werden unter 09721/202-0 entgegengenommen.