Auto IU
Bitte teilen: 18-Jähriger aus Hambach vermisst – Wer kann Hinweise geben?
DITTELBRUNN, OT HAMBACH / LKR. SCHWEINFURT – Seit Donnerstagnacht wird der 18-jährige Jakub M. vermisst. Zuletzt wurde er gegen 03:00 Uhr von Bekannten in der Sonnenstraße und der Damaschkestraße in der Schweinfurter Innenstadt gesehen.
Da der junge Mann seither nicht nach Hause zurückgekehrt ist, meldeten ihn Angehörige als vermisst. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.
Personenbeschreibung des Vermissten:
- Größe: 178 cm
- Figur: Schlank / athletisch
- Haare: Dunkelblond
- Bekleidung:
- Schwarze Jeans-Hose der Marke Pegador mit weißer Aufschrift auf dem Hosenbein
- Weiße Nike-Sneaker „Presto“
- Sonstiges: Trug eine kleine Kette am Handgelenk
Hinweise, die zur Klärung des Aufenthaltsortes beitragen können, nimmt die Schweinfurter Polizei unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!