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+++ Bitte teilen! +++ 42-Jähriger vermisst – Polizei bittet um Hinweise
JOHANNESBERG, OT RÜCKERSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG – Seit Donnerstagmittag wird der 42-jährige Martin K. vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.
Martin K. wurde zuletzt gegen 11:30 Uhr gesehen, als er sich auf dem Weg zur Arbeit befand. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
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- circa 186 cm groß
- schlanke Statur
- Glatze
- Drei-Tage-Bart
- führt einen Rucksack und ein Fahrrad mit sich
Mehrere Einsatzkräfte suchen derzeit nach dem 42-Jährigen.
Hinweise zum Aufenthaltsort von Martin K. nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.
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