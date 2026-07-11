+++ Bitte teilen! +++ 42-Jähriger vermisst – Polizei bittet um Hinweise

JOHANNESBERG, OT RÜCKERSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG – Seit Donnerstagmittag wird der 42-jährige Martin K. vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Martin K. wurde zuletzt gegen 11:30 Uhr gesehen, als er sich auf dem Weg zur Arbeit befand. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Das könnte Dich auch interessieren: Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

circa 186 cm groß

schlanke Statur

Glatze

Drei-Tage-Bart

führt einen Rucksack und ein Fahrrad mit sich

Mehrere Einsatzkräfte suchen derzeit nach dem 42-Jährigen.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Martin K. nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.