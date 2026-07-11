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+++ Bitte teilen! +++ 42-Jähriger vermisst – Polizei bittet um Hinweise

11. Juli 2026Letztes Update 11. Juli 2026
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Foto: Polizei
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JOHANNESBERG, OT RÜCKERSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG – Seit Donnerstagmittag wird der 42-jährige Martin K. vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Martin K. wurde zuletzt gegen 11:30 Uhr gesehen, als er sich auf dem Weg zur Arbeit befand. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

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Verstrickt und zugenäht

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

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  • circa 186 cm groß
  • schlanke Statur
  • Glatze
  • Drei-Tage-Bart
  • führt einen Rucksack und ein Fahrrad mit sich

Mehrere Einsatzkräfte suchen derzeit nach dem 42-Jährigen.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Martin K. nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.


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