Bitte teilen: 50-jähriger Mann aus Schweinfurt vermisst – Wer kann Hinweise geben?
SCHWEINFURT – Seit Mittwochabend wird der 50-jährige Dennys M. aus Schweinfurt vermisst. Es muss davon ausgegangen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet und dringend auf Hilfe angewiesen ist. Die Polizei Schweinfurt bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.
Der Vermisste hatte zuletzt am Mittwochabend gegen 23:50 Uhr Kontakt zu seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es bestehen Anhaltspunkte, dass er sich im Stadtgebiet Schweinfurt oder im Stadtgebiet Frankfurt am Main aufhalten könnte.
Herr M. wird wie folgt beschrieben: Er ist 184 cm groß, wiegt circa 90 kg und hat eine Glatze. Über seine Kleidung ist derzeit nichts bekannt.
Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.
