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Bitte teilen: 62-Jährige aus Gerolzhofen vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

25. März 2026Letztes Update 25. März 2026
Bitte teilen: 62-Jährige aus Gerolzhofen vermisst – Polizei bittet um Mithilfe
Foto: Polizei Unterfranken
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GEROLZHOFEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Seit Sonntagvormittag wird die 62-jährige Christine B. vermisst. Die Polizeiinspektion Gerolzhofen hat umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Frau.

Die Vermisste verließ gegen 09:30 Uhr ihre Wohnung mit ihrem Pkw, einem BMW X1 mit dem amtlichen Kennzeichen SW-CB 8888. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die 62-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, ist die Sorge um ihr Wohlergehen groß. Aktuelle Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sie sich zuletzt im Raum Dettelbach und Umgebung aufgehalten haben könnte.

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Die Polizei hofft auf Zeugen, die das Fahrzeug oder die Frau gesehen haben. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Gerolzhofen unter der Telefonnummer 09382/940-0 oder über den Notruf 110 entgegengenommen.

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