Bitte teilen: 62-Jährige aus Gerolzhofen vermisst – Polizei bittet um Mithilfe
GEROLZHOFEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Seit Sonntagvormittag wird die 62-jährige Christine B. vermisst. Die Polizeiinspektion Gerolzhofen hat umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Frau.
Die Vermisste verließ gegen 09:30 Uhr ihre Wohnung mit ihrem Pkw, einem BMW X1 mit dem amtlichen Kennzeichen SW-CB 8888. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die 62-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, ist die Sorge um ihr Wohlergehen groß. Aktuelle Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sie sich zuletzt im Raum Dettelbach und Umgebung aufgehalten haben könnte.
Personenbeschreibung:
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Größe: circa 1,75 m
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Statur: kräftige Figur
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Haare: blond, schulterlang
Die Polizei hofft auf Zeugen, die das Fahrzeug oder die Frau gesehen haben. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Gerolzhofen unter der Telefonnummer 09382/940-0 oder über den Notruf 110 entgegengenommen.
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