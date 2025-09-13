Auto IU
Bitte teilen: 71-jähriger Mann vermisst – Wer kann Hinweise geben?
WALDASCHAFF – Seit Freitagabend wird der 71-jährige Ludwig S. aus Waldaschaff vermisst. Es muss davon ausgegangen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet und dringend auf Hilfe angewiesen ist. Die Polizei Aschaffenburg sucht nach dem Mann und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.
Herr S. wurde zuletzt am Freitag gegen 18:30 Uhr im Bereich Gänsweg gesehen. Seit diesem Zeitpunkt gilt er als vermisst.
Er wird wie folgt beschrieben: Er ist 175 cm groß und wiegt circa 70 kg. Er hat kurze graue Haare und trägt eine schwarze Hose. Über weitere Kleidung ist nichts bekannt.
Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.
