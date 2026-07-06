+++ Bitte teilen +++ 73-Jähriger vermisst – Polizei bittet um Hinweise

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SCHWEINFURT – Seit Freitagnachmittag wird der 73-jährige Peter S. vermisst. Nach Angaben der Polizei könnte sich der Mann in einer hilflosen Lage befinden. Die Beamten bitten die Bevölkerung um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort.

Der Vermisste verließ am Freitag gegen 14 Uhr seine Wohnanschrift in einem Wohnheim in der Neuen Gasse und kehrte seitdem nicht mehr zurück.

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Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg. Deshalb hoffen die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

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Peter S. ist etwa 1,83 Meter groß, hat schwarz-graue Haare und einen ungepflegten Bart. Möglicherweise ist er mit einem Rollator unterwegs und führt eine braune Umhängetasche mit sich. Angaben zu seiner Bekleidung liegen derzeit nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.