5. Februar 2026Letztes Update 5. Februar 2026
Bitte teilen: 77 Jahre alter Mann vermisst – Wer kann Hinweise geben?
Foto: Polizei Unterfranken
WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – Seit Mittwochabend wird ein demenzkranker Mann vermisst. Die Würzburger Polizei sucht seither nach dem Rentner und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 77-jährige Karl-Heinz W. verließ am Mittwoch, gegen 19:30 Uhr, eine Pflegeeinrichtung An der Jahnhöhe und wird seitdem vermisst. Der Mann ist möglicherweise nicht orientiert und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Die Würzburger Polizei sucht intensiv nach dem Vermissten und bittet jetzt auch die Öffentlichkeit um Hinweise.

Karl-Heinz W. wird wie folgt beschrieben:

  • 169 cm groß
  • Circa 80 kg bei normaler Statur
  • Oberlippenbart und kurze, weiße Haare
  • Vermutlich bekleidet mit einer Jeans und einer dunklen Lederjacke
  • Der Mann trägt eine Kette mit Kreuz um den Hals und eine Armbanduhr.

Hinweise nimmt die Würzburger Polizei unter 0931/457-2230 entgegen.

