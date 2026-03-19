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Bitte teilen: Suche nach vermissten Brüdern im Landkreis Schweinfurt und Aschaffenburg – Polizei bittet um Mithilfe

19. März 2026Letztes Update 19. März 2026
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OBBACH IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Seit Dienstagmittag fahndet die Polizei intensiv nach den zwei Brüdern Rouven und Ares K., die aus einer Wohneinrichtung im Euerbacher Ortsteil Obbach verschwunden sind. Die 12 und 9 Jahre alten Jungen entfernten sich gegen 12:37 Uhr unerlaubterweise von dort, wobei eine erste Absuche im unmittelbaren Umfeld ohne Erfolg blieb.

Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die 40-jährige Mutter der beiden Kinder mit deren Verschwinden in Verbindung steht. Da der Frau das Aufenthaltsbestimmungsrecht gerichtlich entzogen wurde, wird vermutet, dass sie gemeinsam mit ihren Söhnen in einem schwarzen BMW X3 mit Aschaffenburger Kennzeichen unterwegs sein könnte. Ein möglicher Aufenthaltsort der Gesuchten wird im Raum Alzenau vermutet, weshalb die Ermittler nun auf Hinweise aus der Bevölkerung hoffen.

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Die Polizei Alzenau koordiniert die Suche und bittet Zeugen, die Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der Kinder oder zum Verbleib des beschriebenen Fahrzeugs machen können, sich umgehend zu melden. Hinweise werden unter der folgenden Telefonnummer entgegengenommen: 06023/944-0

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