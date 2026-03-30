Bitte teilen: Vermisstenfahndung – 75-jähriger Rentner aus Eußenheim gesucht
EUSSENHEIM / BÜHLER – Seit Sonntagmittag wird der 75-jährige Oskar Sch. aus dem Ortsteil Bühler im Landkreis Main-Spessart vermisst. Da die bisherige großangelegte Suche der Polizei Karlstadt und die Überprüfung bekannter Anlaufstellen erfolglos blieben, bittet die Dienststelle nun dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.
Der Senior verließ am Sonntag gegen 12:00 Uhr seine Wohnung in der Ludwig-Jahn-Straße in unbekannte Richtung. Seit diesem Zeitpunkt fehlt von ihm jede Spur. Laut Polizei gibt es derzeit keine Anhaltspunkte für eine Straftat, jedoch wird aufgrund der Dauer der Abwesenheit intensiv nach dem Mann gesucht.
Personenbeschreibung und Merkmale
Oskar Sch. wird von den Beamten wie folgt beschrieben:
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Größe: ca. 175 cm
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Statur: normale Statur
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Haare/Bart: weiße Haare, weißer Vollbart (aktuell ohne Schnauzbart)
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Besondere Merkmale: Brillenträger
Bekleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens
Zum Zeitpunkt seines Aufbruchs war der Vermisste wie folgt gekleidet:
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braune Lederjacke
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braune Hose mit Streifen
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hellbraune Schuhe
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eventuell eine Schirmmütze
Zeugenaufruf der Polizei
Personen, die Oskar Sch. seit Sonntagmittag gesehen haben oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Karlstadt in Verbindung zu setzen.
Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09353/9741-0 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegen.
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