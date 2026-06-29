+++ Bitte teilen +++ Vermisstenfahndung: Polizei sucht nach 46-jährigem Johannes Sch.
WÜRZBURG / FRAUENLAND UND ZELLERAU – Die Polizei Würzburg bittet um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche nach dem 46-jährigen Johannes Sch.. Der Vermisste wurde seit Samstagabend nicht mehr gesehen und könnte sich aufgrund seiner Orientierungslosigkeit in einer hilflosen Lage befinden.
Sachverhalt
Johannes Sch. verließ am Samstag, den 27. Juni 2026, gegen 18:00 Uhr eine Familienfeier in der Eisenmannstraße. Seitdem kehrte er nicht mehr an seine Wohnanschrift in der Brunostraße zurück. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos, weshalb nun öffentlich nach ihm gefahndet wird.
Personenbeschreibung
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
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Größe: ca. 188 cm
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Statur: Sehr schlank
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Haare: Rötlich, kurz
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Besonderheiten: Auffälliger Rundrücken (Buckel), Brillenträger
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Bekleidung: Vermutlich ein hellgrünes Poloshirt, eine kurze dunkelblaue Hose und schwarze Turnschuhe
Zeugenaufruf
Die Polizei Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Johannes Sch. geben können oder ihn seit Samstagabend gesehen haben, sich umgehend unter der Telefonnummer 0931 / 457-2230 zu melden.
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