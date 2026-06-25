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+++ Bitte teilen +++ Vermisstenmeldung: Polizei sucht 66-jährige Edith K. aus Retzbach

25. Juni 2026Letztes Update 25. Juni 2026
+++ Bitte teilen +++ Vermisstenmeldung: Polizei sucht 66-jährige Edith K. aus Retzbach
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ZELLINGEN / RETZBACH (LKR. MAIN-SPESSART) – Seit Dienstagmittag (23. Juni 2026) wird die 66-jährige Edith K. vermisst. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe bei der Suche.

Hintergrund der Vermisstenmeldung

Die 66-Jährige verließ am Dienstag gegen 13:30 Uhr ihre Wohnung in der Konrad-Adenauer-Straße im Ortsteil Retzbach mit ihrem Pkw. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Da sich Frau K. nach derzeitigen Erkenntnissen in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte, ist die Polizei um eine rasche Klärung ihres Aufenthaltsortes bemüht.

Beschreibung der vermissten Person

Fahrzeug

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Newsallianz
Verstrickt und zugenäht

Die Vermisste ist möglicherweise mit einem blauen VW Golf IV unterwegs. Das Fahrzeug trägt das amtliche Kennzeichen MSP-E606.

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Zeugenaufruf

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet Zeugen, die Edith Kuhn gesehen haben oder Hinweise auf den Verbleib der Vermissten beziehungsweise des Fahrzeugs geben können, sich umgehend unter der Telefonnummer 09353 / 9741-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.


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