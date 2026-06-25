+++ Bitte teilen +++ Vermisstenmeldung: Polizei sucht 66-jährige Edith K. aus Retzbach
ZELLINGEN / RETZBACH (LKR. MAIN-SPESSART) – Seit Dienstagmittag (23. Juni 2026) wird die 66-jährige Edith K. vermisst. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet die Bevölkerung dringend um Mithilfe bei der Suche.
Hintergrund der Vermisstenmeldung
Die 66-Jährige verließ am Dienstag gegen 13:30 Uhr ihre Wohnung in der Konrad-Adenauer-Straße im Ortsteil Retzbach mit ihrem Pkw. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Da sich Frau K. nach derzeitigen Erkenntnissen in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte, ist die Polizei um eine rasche Klärung ihres Aufenthaltsortes bemüht.
Beschreibung der vermissten Person
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Name: Edith K.
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Alter: 66 Jahre
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Größe: ca. 175 cm
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Statur: Schlank
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Haare: Blond
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Besonderheit: Trägt eine schwarze Brille
Fahrzeug
Die Vermisste ist möglicherweise mit einem blauen VW Golf IV unterwegs. Das Fahrzeug trägt das amtliche Kennzeichen MSP-E606.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet Zeugen, die Edith Kuhn gesehen haben oder Hinweise auf den Verbleib der Vermissten beziehungsweise des Fahrzeugs geben können, sich umgehend unter der Telefonnummer 09353 / 9741-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
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