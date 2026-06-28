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+++ Bitte teilen! +++ Vermisstenmeldung: Polizei sucht 89-jährige Frau aus Kitzingen

28. Juni 2026Letztes Update 28. Juni 2026
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Foto: Polizei
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KITZINGEN – Die Polizeiinspektion Kitzingen fahndet nach der 89-jährigen Christina R.. Die Seniorin wird seit Freitagabend vermisst und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Details zum Verschwinden

Frau R. wurde zuletzt am Freitag, den 26. Juni 2026, gegen 17:30 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Kitzingen gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es ist davon auszugehen, dass die Vermisste mit ihrem eigenen Fahrzeug unterwegs ist, da dieses nicht an ihrem Wohnort aufgefunden werden konnte.

Personen- und Fahrzeugbeschreibung

Zeugenaufruf

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Die Polizei hat bereits intensive Suchmaßnahmen eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Wer die Vermisste oder ihren blauen Mazda gesehen hat, wird gebeten, sich umgehend zu melden:

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  • Notruf: 110

  • Polizeiinspektion Kitzingen: Telefon 09321 / 141-0


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