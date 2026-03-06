Auto IU

BKA-Bericht: Zunehmende Radikalisierung bei gleichzeitig hoher Demokratie-Zustimmung

WIESBADEN – Der MOTRA-Forschungsverbund stellt auf seiner Jahreskonferenz am 4. und 5. März 2026 den neuen Monitor vor, der eine wachsende Offenheit gegenüber extremistischen Ideologien in Deutschland belegt. Während die Rate der Menschen mit rechtsextremen Einstellungen von 21,8 Prozent im Jahr 2021 auf 29,6 Prozent im Jahr 2025 gestiegen ist, befürwortet mit 85,6 Prozent weiterhin die überwiegende Mehrheit die Prinzipien der liberalen Demokratie.

Die gesellschaftliche Radikalisierung spiegelt sich in einem Höchststand der politisch motivierten Kriminalität wider, die 2024 einen Wert von 100,7 Delikten pro 100.000 Einwohner erreichte. Besonders besorgniserregend ist die Zunahme von Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit; so waren Mitte 2025 etwa 28,3 Prozent der Befragten manifest muslimfeindlich eingestellt. Die Zahl der Opfer vorurteilsgeleiteter Kriminalität stieg seit 2020 um 77 Prozent an.

Trotz dieser Trends sank der Anteil der als demokratiedistant eingestuften Personen leicht auf 14,4 Prozent. Ob dies ein Zeichen für eine beginnende Entspannung ist, wird das Monitoring in den kommenden Jahren weiter beobachten. Den vollständigen Bericht mit allen Daten und Methoden findest du unter

www.motra.info/motra-monitor-2024-25/

