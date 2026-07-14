Bläserphilharmonie Werneck lädt zum Schlosskonzert ein

WERNECK – Die Bläserphilharmonie Werneck lädt am Samstag, 25. Juli 2026, um 20 Uhr zum traditionellen Schlosskonzert in den Schlosspark Werneck ein. Unter dem Titel „Reise durch Europa“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein musikalischer Sommerabend vor der beeindruckenden Kulisse des Balthasar-Neumann-Schlosses.

Unter der Leitung von Florian Unkauf nimmt die Bläserphilharmonie ihr Publikum mit auf eine klangvolle Reise durch die vielfältigen Kulturen und Musiklandschaften Europas. Das Programm reicht von mitreißenden Rhythmen über traditionelle Melodien bis hin zu symphonischen Klangbildern und bietet zahlreiche musikalische Entdeckungen.

Eine besondere Rolle spielt dabei auch das Akkordeon als Instrument des Jahres. Mit seinen charakteristischen Klängen verleiht es der musikalischen Reise eine besondere Atmosphäre.

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Das Konzert ist bestuhlt. Wer die stimmungsvolle Musik im Grünen genießen möchte, kann gerne eine Picknickdecke mitbringen.

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Bei schlechtem Wetter muss das Konzert entfallen. Kurzfristige Informationen finden Interessierte auf der Homepage unter www.mv-werneck.de