Blaulicht-Report aus dem Landkreis Bad Kissingen: Holzstapel brennt, Vandalismus und Unfallflucht auf Offroadmesse
BAD KISSINGEN / MÜNNERSTADT / BURKARDROTH – Das vergangene Wochenende beschäftigte die Beamten der Polizeiinspektion Bad Kissingen mit verschiedenen Vorfällen im Landkreis. Neben einem mysteriösen Brand im Wald wurden den Ermittlern mutwillige Sachbeschädigungen und eine dreiste Unfallflucht gemeldet. Die Polizei bittet in allen drei Fällen um Hinweise aus der Bevölkerung.
Münnerstadt: Aufgestapeltes Holz fängt Feuer
Am Sonntagabend (7. Juni 2026) kam es zu einem Brandeinsatz für die örtlichen Rettungskräfte bei Münnerstadt.
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Der Vorfall: Gegen 20:50 Uhr bemerkten Zeugen ein Feuer im Außenbereich. Mehrere Baumstämme, die dort ordnungsgemäß am Straßenrand aufgestapelt gelagert waren, brannten aus bislang ungeklärter Ursache.
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Die Ermittlungen: Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei prüft in alle Richtungen – auch Brandstiftung kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.
Burkardroth: Silberner Ford in der Bergstraße mutwillig verkratzt
Ein Fall von purer Zerstörungswut ereignete sich im Ortsteil Wollbach.
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Der Hergang: Im Zeitraum zwischen Samstagabend, 21:30 Uhr, und Sonntagnachmittag, 14:30 Uhr, geriet ein am Fahrbahnrand der Bergstraße geparktes Auto ins Visier eines Vandalen.
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Der Schaden: Der Unbekannte zerkratzte den Lack eines silberfarbenen Ford Mondeo mutwillig auf einer Fahrzeugseite. Nach dem derzeitigen Sachstand hinterließ der Täter einen spürbaren Sachschaden und flüchtete unbemerkt.
Bad Kissingen: Fahrerflucht auf dem Gelände der Offroadmesse
Einen längeren Tatzeitraum müssen die Ermittler bei einer Unfallflucht im Stadtgebiet von Bad Kissingen eingrenzen, die sich auf einem Großparkplatz ereignete.
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Der Hergang: Im Verlauf der vergangenen Tage parkte ein weißer Audi A3 Sportback auf der Parkfläche „In der Au“, die speziell für die Besucher und Aussteller der dortigen Offroadmesse ausgewiesen war.
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Die Flucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer rammte den Audi im Vorbeifahren oder beim Ein- und Ausparken vermutlich heftig und beschädigte ihn. Der Verursacher scherte sich jedoch nicht um den angerichteten Schaden und entfernte sich unerlaubt. Der Unfall muss sich zwischen Mittwoch (3. Juni) und Sonntag (7. Juni 2026) abgespielt haben.
Zeugenaufruf der Polizei:
Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des brennenden Holzstapels bei Münnerstadt gemacht? Wer kann Angaben zu dem Vandalismus in Wollbach machen oder hat den Vorfall auf dem Messeparkplatz in Bad Kissingen beobachtet?
Sachdienliche Hinweise zu allen drei Ereignissen nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefonnummer 0971/7149-0 entgegen.
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