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Blaulicht-Report Würzburg: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen und Unfallflucht

30. April 2026Letztes Update 30. April 2026
Blaulicht-Report Würzburg: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen und Unfallflucht
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG – Im Stadtgebiet kam es zwischen Montag und Mittwoch zu mehreren Vorfällen, bei denen erheblicher Sachschaden entstand. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Fälle.

Parkplatz-Rempler im Theater-Parkhaus (Innenstadt)

Ein schwarzer Daimler wurde am Mittwoch zwischen 09:30 Uhr und 13:10 Uhr im Parkhaus am Mainfrankentheater (Rüdigerstraße) beschädigt. Der Wagen stand im ersten Untergeschoss auf Stellplatz 51. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte die hintere Stoßstange und verursachte einen Schaden von rund 2.000 Euro, bevor der Verursacher flüchtete.

Einbruchsversuch gescheitert (Versbach)

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In der Hessenstraße versuchte ein Unbekannter bereits am Montag, gewaltsam in ein Wohnhaus einzudringen. Die Hauseingangstür hielt dem Versuch jedoch stand. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

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Mülltonnen beschädigen Pkw (Zellerau)

In der Rotenhanstraße stellte eine Fahrerin ihren weißen Ford Fiesta am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr ab. Als sie am Mittwochnachmittag (ca. 17:00 Uhr) zurückkehrte, fand sie ihr Auto von schwarzen Mülltonnen eingekeilt vor. An der rechten Fahrzeugfront wurde dabei ein frischer Schaden festgestellt.

Vandalismus an Verkaufsautomat (Frauenland)

In der Gneisenaustraße geriet ein 24/7-Automat ins Visier von Randalierern. Am Mittwochmorgen (zwischen 00:05 Uhr und 07:30 Uhr) wurde die Sichtscheibe des Automaten beschädigt. Zwar gelang es dem Täter nicht, Geld oder Waren zu entwenden, dennoch beläuft sich der Sachschaden auf ca. 1.500 Euro.

Zeugenaufruf:

Haben Sie Beobachtungen gemacht, die mit diesen Vorfällen in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.

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