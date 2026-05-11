Blaulicht-Report Würzburg: Unfall-Eskalation, Diebstahl und Vandalismus
WÜRZBURG – Das vergangene Wochenende beschäftigte die Würzburger Polizei mit einer Reihe von Vorfällen im gesamten Stadtgebiet. Von einer handgreiflichen Auseinandersetzung nach einem Unfall bis hin zu massiver Sachbeschädigung werden nun Zeugen gesucht.
Eskalation nach Zusammenstoß in der Zellerau
Am Sonntagnachmittag gegen 15:00 Uhr kollidierten an der Kreuzung Wredestraße / Hartmannstraße ein 25-jähriger Pedelec-Fahrer und ein gleichaltriger Smart-Fahrer. Was als Verkehrsunfall begann, endete in einer unschönen Szene: Zwischen den beiden Männern entwickelte sich ein heftiger Streit, der laut Polizeibericht in Beleidigungen und Handgreiflichkeiten gipfelte. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs und der anschließenden Auseinandersetzung bittet die Polizei unbeteiligte Zeugen um Aussagen.
Fahrraddiebstahl am Kardinal-Döpfner-Platz
In der Nacht auf Montag (ca. 00:20 Uhr) wurde ein dreister Diebstahl in der Innenstadt beobachtet. Ein bislang unbekannter Täter sägte am Kardinal-Döpfner-Platz das Schloss eines Fahrrades auf und flüchtete mit der Beute. Trotz sofortiger Fahndung konnte der Unbekannte entkommen. Da keine genaue Personenbeschreibung vorliegt, setzt die Polizei auf weitere Zeugenhinweise.
Reifenstecher in Heidingsfeld
Ein Fall von sinnlosem Vandalismus ereignete sich zwischen Donnerstagabend und Sonntagabend im Bereich Am Ostbahnhof. Ein Unbekannter zerstach systematisch alle Reifen von fünf abgestellten Fahrrädern. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.
Teure Unfallflucht in Versbach: Rotes Fahrzeug gesucht
Einen massiven Schaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer in der St.-Rochus-Straße. Zwischen Samstagabend (21:00 Uhr) und Sonntagnachmittag (16:55 Uhr) wurde die Fahrerseite eines geparkten VW Polo erheblich demoliert.
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Schadensbild: Tiefe Kratzer und Dellen mit einem geschätzten Sachschaden von 5.000 Euro.
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Hinweis: Aufgrund der Lackspuren muss der Verursacher mit einem roten Fahrzeug unterwegs gewesen sein.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet in allen Fällen um Mithilfe. Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern bzw. dem flüchtigen roten Fahrzeug geben können, melden Sie sich bitte:
Telefon: 0931/457-2230
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