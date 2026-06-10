Blaulichtreport Bad Brückenau: Unfallflucht auf der Staatsstraße und beschädigte Infrastruktur in der Innenstadt
BAD BRÜCKENAU / WILDFLECKEN – Die Polizeiinspektion Bad Brückenau meldet zwei aktuelle Vorfälle im Dienstbereich, bei denen es zu Sachschäden durch unbekannte beziehungsweise flüchtige Fahrzeugführer kam. In beiden Fällen suchen die Ermittler nun nach Zeugen.
Unfallflucht zwischen Wildflecken und Oberbach
Am Dienstag (9. Juni 2026) ereignete sich auf der Staatsstraße 2289 eine Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug war auf der Verbindungsstrecke zwischen Wildflecken und Oberbach unterwegs, als der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.
Dabei wurde ein Leitpfosten am Straßenrand in Mitleidenschaft gezogen. Der Verursacher hielt nicht an, um den Schaden zu regulieren, sondern setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu einem Fahrzeug, das möglicherweise frische Unfallschäden an der Front oder Seite aufweist.
Lkw-Fahrer beschädigt Regenrohr und Verkehrszeichen
Auch in der Bad Brückenauer Innenstadt kam es zu einem Unfall mit Sachschaden. Am Montagvormittag, zwischen 08:00 Uhr und 12:30 Uhr, wurde in der Judengasse ein Regenfallrohr sowie ein dort installiertes Verkehrszeichen stark beschädigt.
Ersten Ermittlungen der Polizei vor Ort zufolge dürfte der Fahrer eines schweren Lastkraftwagens beim Rangieren die baulichen Gegebenheiten übersehen und die Gegenstände gerammt haben. Der Lkw-Fahrer entfernte sich anschließend, ohne den Vorfall zu melden.
Zeugenaufruf der Polizei:
Die Polizeiinspektion Bad Brückenau bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der beiden Sachbeschädigungen durch Unfallflucht.
Wer hat am Dienstag den Vorfall auf der Staatsstraße 2289 beobachtet oder kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen? Wer hat am Montag in der Judengasse einen rangierenden Lkw gesehen, der mit dem Regenrohr oder dem Verkehrszeichen kollidiert sein könnte?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Brückenau unter der Telefonnummer 09741/606-0 entgegen.
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